Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince akşam saatlerinde gözaltına alınan İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.
Çankırı'da FETÖ operasyonu
30.05.2017 - 00:05 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 00:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker gözaltına alındı.
Etiketler : Çankırı,
477644 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477644.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER