Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince akşam saatlerinde gözaltına alınan İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.