Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde MKYK toplantısının ardından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakanlar Kurulu üyeleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve grup başkanvekillerine hitap eden Erdoğan özetle şunları kaydetti:

- Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için artık önümüzde hiçbir bahane, hiçbir engel de kalmadı. Bundan sonraki ilk seçim yılı olan 2019’a kadar yoğun ve netice almaya yönelik bir program uygulamaya mecburuz.

- İlk etapta, bakanlarımızdan 180 günlük bir çalışma programı hazırlamalarını bekliyorum. Bu çalışma tıpkı iktidara geldiğimiz ilk günlerdeki gibi 100 günlük programımız benzeri, doğrudan milletimizin günlük hayatına dokunan, meselelerin çözümüne yönelik pratik teklifleri içermelidir ki bu bizim aynı zamanda bir yol haritamız olacak.

- Zamanımız az ama işimiz çok. Bunun için tek bir gün, tek bir saat dahi kaybetmeden gündemimizdeki meselelere yoğunlaşmalıyız.

- 180 günlük programı, haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız. Dolayısıyla hazırlık için yeteri kadar zaman var.

- Partimizin de teşkilatlarımızla ilgili çalışmaları süratle tamamlayarak seçim hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Ne demek? Yani bu yıl sonuna kadar biz tüm il yönetimlerini, ilçe yönetimlerini, belde yönetimlerini yenilemek durumundayız. Adeta bir metal eskimesi görüyorum, dolayısıyla bu değişikliği yapmaya mecburuz. Belediyelerimizde nerelerde, ne gibi eksiklikler var, şikayetler nedir bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.

- Arkadaşlarla da onu konuştum bir ekip burada oluşturacağız, bir ekip de cumhurbaşkanlığı makamında ve bu oluşturacağımız ekiplerle çok yoğun bir kontrol mekanizmasını çalıştıracağız. Çünkü aldığımız şikayetleri neticeye ulaştırmamız gerekiyor.



SÖZCÜ KURTULMUŞ:

AB ile esas mesele fasılların açılması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından AB ile ilişkiler konusundaki bir soruya şu cevabı verdi: Türkiye’nin esas amacı AB tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, AB ile ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirmektir. Esas mesele, fasılların açılmasıdır. Bir takvim ortaya çıkmış görülüyor; hangi konular öncelikli olarak ele alınacak, bunların çalışmasını Türk tarafı yapacaktır. Bundan sonra aradaki gerginliklerin azaltılması ve ortak bir anlayışın geliştirilmesi bakımından da bu fasılların açılması hayati önem taşıyor.