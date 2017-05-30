Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 23.üncü J. Snr. Tüm. Komutanlığı sorumluluğunda devam operasyonda PKK’ya bir darbe daha vuruldu. İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan zor arazi ve hava şartlarında 41 günü geride bırakan operasyonlarda 18-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 22 yeni mağara daha tespit edildi ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 75’e ulaştı. Bu mağaralarda yapılan aramalarda, 22 kaleşnikof, bir doçka silahı, dört G-3 piyade tüfeği, bir kanas keskin nişancı tüfeği, bin 621 biksi mühimmatı, 970 Doçka mühimmatı, 723 Kalaşnikof mühimmatı, 386 muhtelif mühimmat, 24 el bombası, 180 litre mazot, 97 tüp ve çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesine el kondu. Bölgede süren operasyonlarda şimdiye kadar toplam 676 adet muhtelif tipte silah, 342 bin 142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ele geçirildi.