Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanının alıkonulduğu odaya zorla getirildiğini de bilmediğini kaydeden Evrim, “Kendisine, muhalefet, STK, kanaat önderlerinden görüşmek istediğiniz biri varsa telefonla sizi görüştürebilirler’ dedim ve dışarıya çıktım. Gülen ile görüştürmek istemekle suçlanıyorum. Böyle bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Gülen ile ne görüştüm ne de aradım. Ben odadan çıktıktan sonra Gülen’in adı geçtiyse bilemem” dedi.

Atama listesinde, kendisine “Millî Eğitim Müsteşarlığı” görevi verildiğini de belirten Hakan Evrim “Ben, eğer darbenin yöneticisi isem en fiyakalı göreve kendi adımı yazdırırdım” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Beğenmiyor musun? Öğretmenler kızar vallahi sana...” dedi.



Evrim, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde olan sivil sanıklardan Kemal Batmaz’a selam verdiğini de yalanladı. Duruşma savcısının ‘Fotoğraflarda Batmaz’a cephe selamı verdiğin gözüküyor’ demesine rağmen Evrim inkar etmeye devam etti.



Evrim’e Adil Öksüz’ün 17-25 Aralık’tan bu yana 12 defa Akıncı Üssü’ne gittiği iddiaları soruldu. Evrim, “Böyle bir şey olmamıştır. Olsa da benim haberim olmamıştır” dedi.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın ile Evrim arasında gergin diyaloglar yaşandı. Avukat Aydın “Söylediğiniz yalanları aklınızda tutamıyorsunuz” deyince Evrim, “Seviye düştü” dedi. Aydın “Siz bir Fetullahçı olarak bana seviye tavsiyesinde bulunamazsınız. Sizin seviyeniz yerlerde...” diye konuştu.

Hakan Evrim savunmasında darbe girişiminin son derece amatörce ve mantık dışı planlandığını söyledi. Bunun üzerine Hüseyin Aydın “Bu acemilikler ve mantıksızlıkların darbenin FETÖ lideri ve mensupları tarafından planlanması ve yine robotlaşmış mensupları tarafından icra edilmesinin payı var mıdır sizce” şeklindeki soruya Evrim, “Hiç bilemeyeceğim bunu. Yorum yok” cevabını verdi.