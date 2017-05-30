Yaklaşık 2 ay önce Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi. Bu gelişme üzerine sınır hattında güvenlik önlemleri attırıldı. Türkiye tarafından PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlemlenirken bu yıl içerisinde YPG bölgesine örülen duvarın tamamlanması bekleniyor.
Sınır hattında güvenlik önlemleri sürüyor
30.05.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye-Suriye sınırındaki PYD kontrolünde bulunan bölgeye YPG ve Rus bayrağı dikilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri sürüyor.
Etiketler : türkiye,suriye,haberler,sınır,PYD,YPG,
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