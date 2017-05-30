Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 ay önce Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi. Bu gelişme üzerine sınır hattında güvenlik önlemleri attırıldı. Türkiye tarafından PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlemlenirken bu yıl içerisinde YPG bölgesine örülen duvarın tamamlanması bekleniyor.