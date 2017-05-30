17 Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Şahin, 14 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde tutuluyordu. Sedat Şahin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk ediliyor.
Yaklaşık 2 haftadır Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde gözaltında bulunan Sedat Şahin hakkında ki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek. Şahin, savcının ifade işlemini tamamlamasının ardından, mahkemeye çıkarılacak.