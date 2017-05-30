Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezrada bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucunun ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalanması amacıyla 28 Mayıs saat 22.00'de başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu’nun sürdüğü bildirildi.

Operasyona, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere 10 bin 73 güvenlik personelinin katıldığı kaydedilen açıklamada, operasyonda 29 Mayıs saat 19.00 itibarıyla 5 köy ve mezrada 68 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği ile tabancanın ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, hafif yaralama ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Aykırılık suçlarından arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, uyuşturucu madde ikmal ve ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 kişi ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 1 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan aramalarda, 323 araç ve 869 kişinin sorgulamasının yapıldığı bildirilen açıklamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişinin askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Teröristlere ait bir sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. Narko terörizmle mücadele kapsamında ele geçirilen 128 kilogram toz, 81 kilogram kubar olmak üzere 209 kilogram esrar, 67 bin 250 kök Hint keneviri, av tüfeği, su motoru ve dalgıç su pompası savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı." denildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.