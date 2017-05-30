Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP grup toplantısında konuşan, MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD ve NATO'nun Rakka operasyonuna yaklaşımını eleştirerek, "NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır. Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır?" dedi.



İşte o konuşmadan satır başları

"İslam aleminin üzerindeki ölü toprağını atması kaçınılmazdır. İslam dünyasının büyük bir kısmı yoksullukla savaşırken küçük bir kaymak tabaka kaynakları açgözlülükle sömürmektedir. Ne olmuştur'da İslam dünyası birbirine düşmüş ve terörizm etrafımızı kuşatmıştır? Var olan vicdansızlık ve tahammülsüzlük neye yorulmalı, nasıl yorumlanmalı?

TRUMP'IN SÖZLERİNİN MUHATABI KİM?

Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık silah anlaşması hangi mantık sonucudur. ABD Başkanı'nın "Benim için rejimler önemlidir" sözünün adresi neresidir. Petrol kuyularından dolar çıktı ama insanlık o kuyulara gömüldü. Yerin altı, yerin üstüne çıkarıldı, yerin üstü de yerin altına sokuldu. En kötüsü de İslam'ı kullanan, yüce dinimizi emellerine alet etmeye kalkan terörün varlığıdır. İslami terörden bahsetmek uydurmadır.

NATO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BU KADAR UCUZ MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı NATO zirvesinde aklımızın yatmadığı bazı kararlar alınmıştır. NATO'nun DEAŞ'le mücadeleye katılacak olması en önemlisidir. Bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu değerlendirilecektir ancak NATO'nun yalnızca DEAŞ'e odaklanması ayrıca, istihbarat toplanması veya paylaşılması ile askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır. Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır. NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır

BUNLAR TARTIŞMASIZ ŞEREFSİZ

Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? Bu insan azmanları, insanlık katilleri nasıl görülmektedir? Papatya toplayıp fal açan cici çocuklar değil, basbaya canidir, bal gibi haindir. Tartışmasız, şerefsizdir. insanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur.

BU SİNEYE ÇEKİLECEK BİR HUSUS DEĞİL

Bu sineye çekilecek bir husus değildir. Batı başkentlerinde bir kişi öldürülürse bu bir cinayet addedilirken Doğu'da öldürülenlere mesele olarak bakılması tutarsızlıktır. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bir araya gelen G7 liderleri terörle mücadelede anlaşmaya varmıştır. Bu konuda gerçekler kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Huzurlarınızda şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

HAKETTİĞİNİZ CEVABI VERİRİZ

Sizde oyun bitmezse bizde de kahraman nesil tükenmez. Sizde nefret ve kin azalmazsa bizde de işgal niyetleri tepeleyecek soylu yiğit neferler eksilmez. Tıpkı mehterandaki kuvvet gibi, fethe çıkmış iman kaleleri gibi birlikte davranıp alayınızı birlikte karşılar hak ettiğiniz cevabı veririz. Kaçtığınız yere kadar kovalar inlerinizde kovalarız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bayrak inmez, ezan dinmez Türk milleti asla düşmez"