Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Gerekli tedbirlerin tereddütsüz alınması ve icra edilmesi sağlanmıştır. Kanaatimce alınan bu tedbirlerden dolayıdır ki hainler paniğe kapılarak, yapmayı planladıkları işi öne almak suretiyle erkenden ifşa olmuşlar ve böylelikle darbe girişiminin akamete uğramasındaki önemli bir faktör gerçekleşmiştir." dedi.

Akar, "FETÖ/PDY'nin tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir. Tabii ki fark edilmiş hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı-kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım. Hatta emir subayımın, Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayadığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim. Bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna sorularına cevapları komisyona dün ulaştı. Akar'ın cevapları basınla bugün paylaşıldı.



8 sayfalık cevap metninden öne çıkanlar şöyle:

- MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük

- Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm

- MİT'e yapılan ihbarda darbe söz konusu değildi

- MİT'e ihbarı en başından itibaren ciddi olarak ele aldık

- MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü aradı

- FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu

- İlk andan itibaren hiçbir pazarlık sözkonusu olmadı

- İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı-kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım

- Hatta emir subayımın, Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayadığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim

- Bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim

- Tüm uçuşların durdurulmasını emrettim

- Alınan tedbirlerle darbe öne çekildi ve akamete uğratıldı

- FETÖ/PDY'nin tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir

- Tabii ki fark edilmiş hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır.