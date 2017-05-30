Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1. Dünya Savaşı sırasında buraya hapsedilen ve öldürülen Türk askerleri... Doğu Anadolu’yu işgal eden Ruslar, esir aldığı Mehmetçiği, Nargin’e götürdü. 10 bine yakın askerimiz açlık, yılan ısırması ya da işkence sebebiyle can verdi. Meşhur pilotumuz Vecihi Hürkuş da adada esir tutulanlardandı ama o kurtulmayı başardı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün karşısında yer alan ada, dün ilk kez Kars Serhat Boyları Derneği’nin girişimleri sonucu resmî bir Türk heyeti tarafından ziyaret edildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ile adaya gitti. Yaklaşık 3 km yürüyerek ulaşılan Türk esirlerin tutulduğu bölgede duygusal anlar yaşayan heyet, şehitler için dua edip karanfil bıraktı.