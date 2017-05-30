Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İİT'ye bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (SESRIC) yayınladığı raporda, dünyadaki 50 silahlı çatışmanın 30'unun İslam ülkelerinde gerçekleştiği belirtilerek, "İİT'ye üye ülkelerde bulunan sığınmacı sayısı 25 milyondan fazla, bu da tüm dünyadaki sığınmacıların yüzde 61,5'ine tekabül ediyor." denildi.

Teşkilata üye ülkelere 2015'ten itibaren 10 milyondan fazla sığınmacı geldiği kaydedilen raporda, İslam dünyasında "insani felaketlerin artması, aşırıcılığın yayılması ve istikrarın bozulması" uyarısında bulunuldu.

Raporda ayrıca 2015'teki terör saldırılarının yüzde 75'inin, kurbanların ise yüzde 90'ının İİT ülkelerinde olduğu kaydedilirken, toplumları ve sosyal sermayeyi güçlendirmenin yanı sıra krizlerin etkilerini, ekonomik, sosyal ve siyasi yansımalarını azaltmak için bazı tavsiyelere yer verildi.

İİT üyesi 57 ülkenin toplam nüfusu 1,6 milyarı aşıyor.