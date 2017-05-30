Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen ve Ebu Hanzala kod adlı Türk Vatandaşı H.B. isimli şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ilinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahıs Sakarya’ya getirildi. Şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.