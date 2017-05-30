Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Kandil bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen ikisi Kandil, biri Hakurk bölgesindeki silah mevzisi ile iki barınağı imha etti.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2017 günü öğle saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen; ikisi Kandil, biri Hakurk bölgesinde olmak üzere toplam üç hedefin (1 silah mevzi ve 2 barınak), Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine