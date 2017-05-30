Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristler, devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzendi. Saldırıda, araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.