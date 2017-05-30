Şırnak'ta devam eden operasyona ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:" 29-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü  mensupları tarafından kullanılan 8 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 83'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir. 29-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 8 mağara içerisinde yapılan aramada; 16 adet G-3 Piyade Tüfeği, 11 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet RPG-7 Roketatar silahı, 4 adet Biksi Makineli Tüfek, 1 adet Doçka, 1 adet T-40 Bombaatar, 1 adet 82 mm.lik havan, 20 bin adet Biksi mühimmatı, 20 adet SPG-9 Geri Tepmesiz Top mühimmatı ve sevk motorları, 467 adet RPG-7 , Roketatar mühimmatı, 292 adet muhtelif mühimmat, 9 adet tüp, Çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.  Bölgede 42 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 719 adet muhtelif tipte silah, 363 bin 148 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." 

 

TSK'dan PKK'ya Kato Dağı'nda büyük darbe!

TSK'dan PKK'ya Kato Dağı'nda büyük darbe!TSK'dan PKK'ya Kato Dağı'nda büyük darbe!