Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta devam eden operasyona ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:" 29-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 8 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 83'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir. 29-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 8 mağara içerisinde yapılan aramada; 16 adet G-3 Piyade Tüfeği, 11 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet RPG-7 Roketatar silahı, 4 adet Biksi Makineli Tüfek, 1 adet Doçka, 1 adet T-40 Bombaatar, 1 adet 82 mm.lik havan, 20 bin adet Biksi mühimmatı, 20 adet SPG-9 Geri Tepmesiz Top mühimmatı ve sevk motorları, 467 adet RPG-7 , Roketatar mühimmatı, 292 adet muhtelif mühimmat, 9 adet tüp, Çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 42 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 719 adet muhtelif tipte silah, 363 bin 148 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."