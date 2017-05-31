Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Adliyesi'nde çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma iddiasıyla K.E, M.A, S.G, A.A, H.Ç, M.Z.S, U.O, E.Ö, H.I. ve H.U isimli 10 adliye çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

