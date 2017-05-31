Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Adliyesi'nde çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma iddiasıyla K.E, M.A, S.G, A.A, H.Ç, M.Z.S, U.O, E.Ö, H.I. ve H.U isimli 10 adliye çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
10 adliye çalışanı FETÖ’den gözaltına alındı
31.05.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında 10 adliye çalışanı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Adliyesi'nde çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma iddiasıyla K.E, M.A, S.G, A.A, H.Ç, M.Z.S, U.O, E.Ö, H.I. ve H.U isimli 10 adliye çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : Tekirdağ,
477927 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477927.aspx
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