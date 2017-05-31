Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine hamilik yapan ve teröristleri iade etmeyen ülkelere seslenerek “Ettiniz ettiniz, etmediğiniz takdirde kusura bakmayın, ‘men dakka dukka’ (eden bulur)” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra ilk grup toplantısını dün yaptı. Konuşmasına “En son 22 Temmuz 2014’te, sizlerle bu salonda birlikte olmuştuk. Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” sözleriyle başlayan Erdoğan konu başlıklarıyla şu değerlendirmeleri yaptı:



DAĞLARI DAR ETTİK

Türkiye, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde çok önemli mesafeler kat ettiği bir dönemden geçiyor. Sadece son iki ayda yurt içi ve dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz maalesef 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün geçmişte hiç girilmemiş, girilememiş inlerine girip hem rekor düzeyde silah, mühimmat ele geçiren hem de teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bu mahkeme kararlarıyla, hakların, iadeiitibarların sağlanmasını temin edeceğiz. Aynı zamanda da dünyada bunları korumaya kalkan ülkelere ‘Daha ne istiyorsunuz, buyurun size yargı kararları’ deyip bunları da onların önüne koyacağız. Dünyaya sesleniyorum buradan. Eğer iadeiitibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız. Uluslararası bu mücadeleyi vereceksek, biz de sizden bizim ülkemize ait, ki bunları inşallah vatandaşlıktan da çıkaracağız, bunları süratle bize iade etmenizi istiyoruz.”

İlk etapta tüm bakanlardan 180 günlük kısa vadeli bir eylem planı istedim. Bu program, vatandaşın birikmiş sıkıntılarını hızla çözmeye dönük olacak. 2019 seçimlerine kadar bu çalışmaların yürütüleceği bir eylem planı istedik.