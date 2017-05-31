Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü’nde iftarda bir araya geldi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak gördüğünü belirterek, “Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız" dedi. Atanmayı bekleyen öğretmenlere de müjde veren Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yıldırım konuşmasında Millî Eğitim Bakanı’ndan “dil eğitimi” ricasında da bulunarak, “Yabancı dil çok önemil. Bunun ne kadar önemli olduğunu ben bizatihi yaşayarak gördüm. Ortaokulda, lisede, üniversitede yabancı dil eğitimi aldık, master öğretimi de yaptık. Hayata atıldık baktık ki hiç bir şey bilmiyoruz, bu ne biçim iş? 40 yaşından sonra 2 sene yurtdışında mastera gittik ve orada lisan öğrenmek mecburuiyetinde kaldık. Ağaç yaşken eğilir. Millî Eğitim Bakanı’ndan ricam dil eğitimidir. Sadece kitaplardan teorik eğitimle bir yere varamayız” dedi. Yıldırım, 2019 yılında tam gün eğitim sistemine geçişin tamamlanacağını da sözlerine ekledi.