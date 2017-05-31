Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalan kervanına FETÖ’cü Mehmet Dişli de katıldı... Darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da yaşanan eylemlere ilişkin davada eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli savunma yaptı. Dişli, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, ifadesinde kendisini suçlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar için “Hulûsi Akar yıllarca birlikte çalıştığım bir komutandır. O anki durumu en iyi kendisi bilmektedir. Yaşadığı travmatik ortam nedeniyle beni yanlış anlamış olabilir” dedi. Savunmasında FETÖ üyeliğini reddeden Dişli “Benim üye olduğum tek örgüt TSK’dır. Aksine çok uzun süredir bu örgütün hedefindeydim” iddiasında bulundu. Savunma sonrası darbeci Dişli, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in sorularını cevapladı. Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin ne zaman Karargâha geldiğini bilmediğini ileri süren Dişli, daha sonra ensesine bir silah dayandığını ve bir odaya götürüldüğünü söyledi. Dişli, “Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu, bunu komutana bildir” denilerek Orgeneral Akar’la görüşmesinin istendiğini öne sürdü. Orgeneral Akar’ın eski emir subayı Levent Türkkan’ın darbecilerle birlikte hareket ettiğini söyleyen Dişli, kendisine söylenenleri bir karta yazarak Orgeneral Akar’ın makam odasına girdiğini ifade etti. Mahkeme Başkanı Dik’in “Akıncı’ya sizi götürme fikri kimindi” sorusuna ise Dişli “Bilmiyorum” karşılığını verdi. Kendisinin rehin alındığını, Orgeneral Akar’dan farkının bulunmadığını savunan Dişli, helikoptere bindiklerinde Akıncı Üssü’ne gittiklerini bilmediğini öne sürdü.



HATIRLAMIYORUM, BİLMİYORUM

Bir soru üzerine Dişli, sanık Hakan Evrim’in Orgeneral Akar’la konuştuğunu hatırlamadığını iddia etti. Mahkeme Başkanı Dik’in daha önce verdiği ifadeleri okuyarak çelişkiler olduğunu belirtmesinin ardından Dişli, ilk verdiği ifadeyi kabul etmediğini kaydetti. Dişli, Mahkeme Başkanı Dik’in darbecilerin kimin adına hareket ettiğini sorması üzerine ise “Bu yorumlu konularda cevap vermek istemiyorum, bilmiyorum. Ne desem yarın manşet olur” cevabını verdi. Mehmet Dişli, ağabeyi eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’yi arayıp aramadığının sorulması üzerine “Ağabeyimin telefonu benim yanımda yoktur. Kayıtlarımda da yoktur. Benim yanımda Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı var, siyasi başka kimseyi arama ihtiyacı duymadım” dedi.