Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na 8 sayfalık cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere şiddetle karşı çıktığını belirten Akar “İlk andan itibaren hiçbir pazarlık söz konusu olmadı” dedi. Akar, cevaplarda “Her şeyi göze alarak darbecilere şiddetle karşı çıktım. Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm” dedi. Akar, “FETÖ’nün işi bir darbeyle seçilmiş hükümeti devirmeye, TSK’yı, Türkiye’yi kontrol altına alma noktasına getirmeye cüret etmesini devletin diğer kurumları da dâhil pek çok kimse beklemediği bir durumdu. MİT’e yapılan ihbarda darbe söz konusu değildi. İhbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük. Tedbirler sayesinde paniğe kapıldılar. Darbe öne çekildi ve akamete uğratıldı” ifadelerini kullandı. Akar ‘nasıl derdest edildiği’ yönündeki soruya şu cevabı verdi: Odamdan içeriye girenlerden birisi ayağa kalktığım esnada beni iterek sandalyeye oturmamı sağladı. O sırada arkadan bir başkası elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem ağzımı hem burnumu kapatarak nefes almamı engelledi. Bu esnada kolunu boğazıma doladı ve sıktı, muhtemelen boğazımdaki yara bu esnada oluştu. Tüm bu yaşananlar esnasında hareket özgürlüğümü kaybetmekle birlikte konuşma özgürlüğümü sonuna kadar Komutan tavrı içinde sürdürdüm. Darbe girişiminin başladığı saatten itibaren sabah Akıncı Üssü’nden ayrıldığım saate kadar hiçbir pazarlık söz konusu olmadı. Çok büyük bir yanlış olduğunu, bu işten derhal vazgeçmeleri gerektiğini, yanlış yolda olduklarını söyledim.



KONUŞMALAR ÜMİTLERİNİ YOK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın halka yönelik yaptıkları çağrıları da değerlendiren Orgeneral Akar “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın konuşmalarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı’nda toplanan kalabalığa canlı yayında yapmış oldukları hitabın, darbeci hainlerin bütün ümitlerini yok ettiğini düşünüyorum” dedi. Akar, darbecilere sabaha kadar kendisini Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüştürmelerini söylediğini ifade ederek “Bu hareketi durdurmalarını, güneş doğmadan birlikleri kışlalarına döndürmelerini, böylece rezilliğin bitirilmesini söylemiştim. Ancak görüştürmemişler ve menfur girişimlerini durdurmamışlardı. Bu sefer, başarılı olamayacaklarını anlayan darbeciler, cep telefonu vasıtasıyla beni Sayın Başbakan ile görüştürdüler. Sayın Başbakanımıza hiçbir pazarlık söz konusu olmadan, askeri savcı, cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklarını ifade ve kabul ettiklerini söyledim. Üssün bombalanmaya başlamasıyla birlikte yaptıkları hainliğin içinden çıkılmaz bir hâl aldığını gören darbeciler, beni serbest bırakmaya mecbur kalmışlar ve sonrasında bir helikopterle Başbakanlığa götürmüşlerdir” diye konuştu.



BAŞARAMAYACAKLARINI GÖRDÜLER

Cuntacı Mehmet Dişli’nin Akıncı’dan hareket eden helikopterde bulunmasıyla ilgili soruyu da cevaplayan Org. Akar “Darbeciler bu noktada artık bir şey başaramayacaklarını sanırım gördüler ve sizi görüştüreceğiz dediler. Bir cep telefonu getirip Sayın Başbakan ile görüştürdüler. Daha sonra bir araçla helikopter pistine gittik. Birçok helikopterin olduğu pistte yoğun bir hareketlilik vardı. İşaret ettikleri bir helikopteri çalıştırdılar. Fakat içlerinden birisi “üsten kalkan helikopterlere ateş edilebileceğini” söyleyince “Genelkurmay Başkanı’nın içerisinde olduğunun belirtilmesi gerekir” gibi bir şey söylendi. Hatta helikoptere binerken Mehmet Dişli’ye “Sen de kal” dediğim hâlde, bu hususu belirterek “Ben telefon ile irtibat kuracağım” dedi. Helikopter hareket ederken telefon ile bu durumu bir yerlere iletti” ifadelerini kullandı.



ÜÇ FARKLI ÇARK

Evrim’in yalanları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’a “Sizi kanaat önderimiz Gülen ile gö-rüştürürüz” dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim’in, mahkemedeki savunması sırasında söyledikleri ile önceki ifadeleri arasında çelişkiler dikkati çekti.

1 - Darbe sonrası verdiği ifadede “143. Filo’nun gazino bölgesinde Adil Öksüz’ü gördüm” diyen Evrim, hâkim karşısında ise Öksüz ile ilgili “Böyle bir şey vaki değildir. En azından benim haberim yok” iddiasında bulundu.

2 - Darbeyi yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz’ı Akıncı Üssü’nde selamladığı görüntülere yansıyan Evrim, Batmaz’ı da tanımadığını iddia ederek “Öyle bir selam vermedim” savunmasını yaptı.

3 - Darbeden iki gün önce Diyarbakır’a giderek, uçaklara hedefleme kodu olan Sniper cihazını taktırdığı belirlenen Evrim, mahkemede ise darbeden haberi olmadığını ileri sürerek “Darbe faaliyeti, Hollywood’da çekilecek bir komedi filmi için mükemmel bir senaryo olurdu” dedi.