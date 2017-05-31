Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Merkel, bu krizin çözülmesine yönelik bir “uzlaşma denemesi” yapmayı planlıyor. Merkel, Türk ve Alman Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki günlerde yapacakları görüşmenin etkili olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Merkel’in bu sözlerine şu cevabı verdi: Almanya şunu anlamalı. “Ben Türkiye’ye istediğimi yapacağım yine de Türkiye’den istediğimi alacağım…” Böyle bir şey yok. Bu devir geçti. Türkiye’den olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye’ye düşmanca yaklaşmayacaksınız. Bu şartlarda bizim İncirlik’i Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil. İleride olumlu adım atarlar bunu değerlendiririz. Bize böyle blöf yapmasınlar. Tehdit etmesinler. “Yok başka yere gideriz.” Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Eğer illa da gitmek istiyorlarsa o zaman ısrar da etmeyiz.