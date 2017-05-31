Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD ve NATO’nun Rakka operasyonuna yaklaşımını eleştirdi. MHP Lideri Bahçeli, özetle şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 25 Mayıs’ta Brüksel’de katıldığı NATO Zirvesi’nde aklımızın yatmadığı, ister istemez acaba diye sorguladığımız bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlardan ön önemlisi, NATO’nun DEAŞ’la mücadeleye katılacak olmasıdır. Türkiye’nin uzun bir süredir dillendirdiği bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu ve isabetli değerlendirilecektir. Bizim kanaatimiz de bu yöndedir. Ancak NATO’nun yalnızca DEAŞ’a odaklanması, Rakka operasyonu için daha çok hava desteği sağlamayı öne alması, ayrıca istihbarat toplanması ve paylaşılmasıyla askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır.



NATO BU KADAR UCUZ MUDUR?

ABD, tüm itiraz ve eleştirilere rağmen PKK-YPG’ye silah vermektedir. NATO’nun Rakka operasyonuna katılması, PKK-PYD-YPG’ye bir yönüyle destek, değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına gelecektir. Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu gerçeği ortada dururken, adeta ülkemize meydan okur gibi 65 yıllık bir ortaklık ve üyelik hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur?



BU DERİN KUMPASI NE ŞEKİLDE OKUYALIM?

Üye devlet olmamızın hiç mi saygınlığı veya yaptırımı, hadi bunları da geçtik hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO’yla PYD-PKK-YPG’nin aynı çizgide olması? Bu derin kumpası ne şekilde okuyalım? PKK’lı, YPG’li teröristler dağda bayırda kelebek peşinde koşan, çiçek böcek seven, papatya toplayıp fal açan, piknik yapıp mangal ziyafeti düzenleyen cici çocuklar değil, basbayağı canidir, bal gibi haindir, tartışmasız şerefsizdir, hepsi birden insanlığa kast etmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur.”