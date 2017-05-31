Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröre destek veren dokunulmazlıklar kalkınca da yurt dışına kaçan HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer’in maaşları kesildi. TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Divanının milletvekillerine verilen ödenek ve yolluklar ile devamsızlıklara ilişkin aldığı kararlar oylandı. Buna göre, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün devamsızlık yaptığı birleşimlerin aralıksız 3 ay, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın devamsızlık yaptığı birleşimlerin ise aralıksız 4 ay 21 gün olması sebebiyle, her iki milletvekiline ödenek (maaş) ve yolluğunun verilmemesi kabul edildi. Öztürk ve Sarıyıldız’dan, bu tarihler için verilen ödenek ve yolluklar geri alınacak.