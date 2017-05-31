Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahip çıktığı Gezi provokasyonunda “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil’in terör örgütü PKK için çatışırken öldüğü bildirildi.

Antalya’da Gezi olaylarına katılan Karacagil, ağaçları bahane ederek ortalığı yakıp yıkan vandallara destek çıkmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, onu CNN Türk’teki 5N1K programına çıkarıp kamuoyuna “cici kız” olarak tanıtmıştı. Özdemir,”Kırmızı fularlı kız” sıfatını Türkiye’ye ezberletmişti.



GEZİ’DEN SONRA PKK’YA KATILDI

Gözaltına alındıktan sonra 2 Ekim 2013 günü tutuklanan Karacagil, 4 ay 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 6 Şubat 2014 tarihinde yurt dışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Ancak hakkında 103 yıl hapis cezası istenen Karacagil, kanlı örgüt PKK’ya katılmak için dağa çıktı ve örgütün elebaşlarından Murat Karayılan’ın yakınında görev almaya başladı. Karayılan’ın yanında aldığı eğitimlerden sonra Rakka’daki çatışmalara katılan 24 yaşındaki terörist Karacagil’in öldüğü belirtildi.



ANNESİ HDP’DEN ADAY OLMUŞTU

Seçimlerde HDP’nin vekil adaylarından Karacagil’in annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil, ölüm haberini sosyal medyadan öğrendi. Nuray Erçağan basına yaptığı açıklamalarda kızının dağa çıkmasını destekler nitelikte mesajlar vermişti.



KILIÇDAROĞLU’NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının 4’üncü yıl dönümü sebebiyle skandal bir açıklama yaparak vandallara sahip çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında “Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun” dedi.