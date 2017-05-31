Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan Türkiye'ye direk doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor.Boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" in İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken 4 KıyıEmniyeti gemisi de geçişe eşlik ediyor.