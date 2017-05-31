Rusya'dan Türkiye'ye direk doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor.Boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" in İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken 4 KıyıEmniyeti gemisi de geçişe eşlik ediyor.
İstanbul Boğazı'nda tüm seferler iptal edildi!
31.05.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" in İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi
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477994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477994.aspx
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