Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi’’ İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul’daki ana darbe davasının görülmesine Silivri’de devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi önündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar camları filmli iki otobüsle duruşma salonuna getirildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 9’u firari 15’i tutuklu 24 sanık yer aldığı dosyanın ilk celsesi Pazartesi günü görülmüştü. Duruşma savcısı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Başsavcı vekili Fatih Karakuş’un görev yaptığı davada mahkeme, davaya katılma taleplerini değerlendirmişti.

KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLMİŞTİ

Suçtan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile olaylarda şehit olanların yakınları ve gazilerin davaya katılma talebini kabulüne karar verilen duruşmada daha sonra sanık savunmalarına geçilmişti.

Duruşmada, olası darbede İstanbul sıkıyönetim komutanı olacağı kaydedilen dönemin 3’üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk savunmasını yapmıştı. Hakkındaki suçlamalarının asılsız olduğunu öne süren Öztürk’ün bugün devam edilecek duruşmada çapraz sorgusu yapılacak. Öztürk’ün çapraz sorgusunun ardından diğer sanıkların savunmasına geçilecek. Öte yandan duruşma öncesinde 15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri başta olmak üzere üzere çok sayıda şehit yakını ve gaziler otobüslerle duruşmaya geldi.

İDDİANAMEDE 1 NUMARALI SANIK FETULLAH GÜLEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı sanık olarak yer alıyor. 9’u firari 15’i tutuklu 24 sanık, İstanbul’da darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuluyor.

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi’’ İstanbul yapılanmasının, Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyup Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli sanıklardan oluştuğu vurgulanıyor.

Askerlerin eylemleri sonucu 2’si asker, 5’i polis, 82’si sivil vatandaş olmak üzere İstanbul’da toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği mağdurlardan 685’inin yaralandığı belirtiliyor.

800 BYLOCK’ÇUDAN 500’Ü DARBE GİRİŞİMİNE KATILMADI

İddianamede FETÖ’nün TSK içerisinde kümelenen uyuyan hücrelerine de dikkat çekiliyor. Darbe girişimine katılmayan ancak örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock’u kullanan 800 personelin varlığının tespit edildiği, bunlardan 500’ünün ise darbe girişimine iştirak etmediklerine dikkat çekildiği iddianamede, bu kişilerin darbenin başarısız olmaları durumunda ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere uyuyan hücreler olarak bekletildikleri tespiti yer alıyor.

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede ’Yurtta Sulh Konseyi’in İstanbul yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler’in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, doksan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yüz yetmiş dörder yıla kadar hapis cezası istenirken diğer 13 kişi hakkında da en az üçer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.