Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçek Jandarma Karakoluna dün saat 19.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli Jandarma Özel Harekat timlerinin karşılık vermesi üzerine, teröristler ormanlık alana kaçtı. Ölen ve yaralanan kimsenin bulunmadığı çatışmanın ardından teröristler, Kutuderesi vadisine doğru ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. Bölgeye sevk edilen İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) alınan görüntüler doğrultusunda teröristlerin kaçış yönleri, fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.



Gece saatlerinde bölgeye helikopterler ile sevk edilen takviye güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.