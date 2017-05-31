Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu zamana kadar AK Parti'nin logosunda yer alan ampulün etrafındaki ışık yansımalarını temsil eden 7 huzmeye CHP'nin 6 oku veya MHP'nin 3 hilali gibi bir 'ilke yansıtma' anlamı yüklenmemişti.

AK PARTİ'Yİ TANIMLAYAN 7 İLKE

Ancak dün uzun bir aradan sonra AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi tanımladı. Erdoğan'ın sıraladığı ilkelerin AK Parti logosunda olduğu gibi 7 tane olması dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan AK Parti'yi 7 ilkede şu şekilde tanımladı;

1- DEMOKRAT

"AK Parti, demokrattır. Bunun için milli iradeyi, sandığı, milletin tercihlerini hep en üstte tutmuştur.

2-CUMHURİYETÇİ

"AK Parti, cumhuriyetçidir. Bunun için bir kişiye, zümreye hizmet, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden örgütlere değil, sadece ve sadece cumhura dayanmış, millete teslim olmuştur."

3- MİLLİ VE YERLİ

"AK Parti, millidir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda şu veya bu gücün değil, sadece milletin ne dediğine bakmıştır."

4-MAZLUMLARIN HAMİSİ

AK Parti mazlumların hamisidir. Dünyanın neresinde gözü yaşlı, zulme uğrayan mazlum varsa hepsine el uzatmıştır.

5-MUHAFAZAKAR

"AK Parti, aynı zamanda muhafazakârdır. Milletimizin tarihine, kültürüne, değerlerine saldırılmasına karşı çıkmış, bu değerlere sımsıkı sahip çıkmıştır."

6-KUCAKLAYICI

AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi, kökenine, meşrebine, inancına, kılığına bakmaksızın kendisinin doğal parçası olarak görmüştür. Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmaktır.

7-DEVRİMCİ

Bununla birlikte AK Parti devrimci bir partidir. Batı, 'AK Parti, bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir' diyordu. Türkiye, Cumhuriyet döneminde en cesur, en ileri, en kapsamlı, en etkili değişimleri AK Parti hükümetleri döneminde yaşamıştır.