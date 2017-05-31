Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi olayları sırasında "Kırmızı fularlı kız" olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil, terör örgütü PKK'ya katılarak çatışmalara girdi.

"İÇİMİZİ YİNE YAKTI"

Karacagil'in Rakka'da öldürülmesi üzerine tweet atan Cengiz Çandar, içinin yandığını söyledi.

Çandar, tweet'inde "Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

BANU GÜVEN DE PKK'LI TERÖRİST İÇİN ÜZÜLDÜ

Banu Güven, Gezi olaylarından sonra terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor.

Kanlı terör örgütünün yayın organı IMC TV'nin kapatılmasından sonra işsiz kalan Banu Güven, Twitter hesabından Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil ile ilgili atılan bir tweet'i RT etti.

SADRAZAM HÜSEYİN PAŞA'NIN TORUNU

"Sınırları aşan savaşın elimizden aldığı bir gülüş daha" ifadelerinin yer aldığı tweet'i RT eden Banu Güven, 1600'lerin sonuna damga vuran Köprülü Mehmet Paşa'nın yeğeni, Osmanlı Sadrazamı Hüseyin Paşa'nın 14. göbekten torunu.

YALIDA BÜYÜDÜ

Dedesinden kalma Osmanlı yalısında büyüyen Banu Güven bir dönem ekranların en havalı spikerlerinden biriydi.

Şimdi ise teröristlere ağıt yakıyor, hem de Amerikan çıkarları için savaşan 'devrimci' teröristlere...