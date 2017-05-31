Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi. Şenol Göka'nın istifasıyla boşalan genel müdürlük koltuğu için 56 aday başvuruda bulunmuştu.