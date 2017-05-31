RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi. Şenol Göka'nın istifasıyla boşalan genel müdürlük koltuğu için 56 aday başvuruda bulunmuştu.
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlığa bildirildi
31.05.2017 - 15:26 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi.
Etiketler : trt,rtük,
478100 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478100.aspx
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