Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alt yapı çalışmalarına 15 milyonluk yatırım yapılan OSB’de olmak isteyen firmalardan başvuru almaya başladıklarını belirten Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, yatırımcıları şehre çağırdı.

Kırıkkale-Kayseri Karayolu üzerindeki 500 dönümlük arazi üzerinde inşaatı devam eden Kırıkkale Silah Sanayii İhtisas OSB altyapı çalışmaları bu yıl sonunda tamamlanacak. Türkiye’nin ilk silah sanayi ve ihtisas OSB olma özelliğiyle karşımıza çıkan projenin alt yapı maliyeti 15 milyon lira. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen OSB çalışmalarını, Kırıkkale Valisi ve Silah OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Haktankaçmaz’a sorduk.



EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Haktankaçmaz, OSB’de yer alarak faaliyette bulunacak firmalar sayesinde Türk savunma sanayisinin ileriye taşınacağını ifade etti. Haktankaçmaz, “Silah ve yan sanayinin güçlenmesi, hedeflenerek, dışa bağımlılığın azalması, bu alanda istihdamın ve ihracatın arttırılması, katma değerli ürün imal edilerek ülke ekonomiye katkı sağlanacak” açıklamasında bulundu.



TEDARİKÇİLER İSTEDİ BİZ ORGANİZE EDİYORUZ

Kırıkkale’de bulunan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) kurumuna tedarikçisi olan küçük ve orta ölçekli firmaların kümelenme talepleri üzerine harekete geçtiklerini anlatan Haktankaçmaz, şunları söyledi: “Sektörün içerisinde hizmet vermiş kalifiye elemanların potansiyeli doğrultusunda OSB kurulması kararını aldık.”



TALEP ALMAYA BAŞLADIK

64 parsel barındıran, OSB’de fabrika kurmak isteyen girişimcilerin taleplerinin alınmaya başlandığı bilgisini veren Haktankaçmaz, “Bu yıl içerisinde yer tahsislerine başlanacak. Bölgede bin 500 ile 2 bin kişinin istihdam sağlamasını bekliyoruz. Buradaki işletmelerin hedef pazarları hem yurt içi hem de yurtdışı olacak” dedi. Silah ve savunma sanayi alanında firmaların kümelenerek güçlü bir yapı oluşturacağını söyleyen Haktankaçmaz, kurulacak ekosistem sayesinde Türk savunma sistemi ihtiyaçlarının azami ölçüde yurtiçinden sağlanacağını ifade etti.



IDEF 2017'de tanıtım yaptı

IDEF’17 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuar’ında stand açarak bölgenin tanıtımını yaptıklarını anlatan Haktankaçmaz, “Firmalara Organize Sanayi Bölgemiz hakkında bilgiler verilerek firmaları bölgemiz içerisinde yatırım yapmaları için ilimize davet ettik. Büyük firmalardan üretimlerinin bir bölümünü Kırıkkale’ye taşımak istiyoruz. En önemli kriterimiz savunma alanındaki firmaların olması. Talepleri almaya devam ediyoruz. Sadece silah değil savunma sanayisine yönelik parçalar üretilecek. Hedefimiz silahı tamamen yapan bir firmanın olması” değerlendirmesinde bulundu.



AR-GE DESTEKLİ BİR EKOSİSTEM OLACAK

Haktankaçmaz, firmaların yapılacak üretimler için ortak çalışmalar planladıklarını belirterek, Kırıkkale Üniversitesi Teknopark’ı ile öğretim üyeleri ve özel sektör kuruluşlarının bilimsel araştırma, teknoloji, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklediklerini söyledi. Haktankaçmaz, firmaların bağımsız olarak üretim ve satış yapabileceğini de vurguladı.



BEŞİNCİ BÖLGE TEŞVİĞİ ALACAK

Silah OSB içerisinde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilme imkânı sunduğunu hatırlatan Vali Haktankaçmaz, OSB’de faaliyette bulunacak firmaların hem TSK, MKEK ve özel firmalara yönelik çalışması hem de ihracata yönelik çalışacağını söyledi.

KAYNAK:YENİ ŞAFAK