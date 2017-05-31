Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Yurtta Sulh Konseyi'' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor. Duruşmayı takip eden 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, sanıklardan eski Korgeneral Erdal Öztürk'ün, "Benim yaptığım Ömer Halisdemir'in yaptığının bir diğer şeklidir" sözlerine sert tepki göstererek, "Şimdi burada da yani ben kahramanım, Ömer Halisdemir'im diyor. İhanet çete başlarından biri benim şehidime hakaret ediyor. Biz buna seyirci kalamayız, idam istiyoruz" dedi.

"BENİM YAPTIĞIM ÖMER HALİSDEMİR'İN YAPTIĞININ BİR DİĞER ŞEKLİDİR"

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi'' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor. Silivri Cezaevine gelerek duruşmayı yakından takip eden 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, duruşmada çapraz sorgusu yapılan eski Korgeneral Erdal Öztürk'ün, "O gece 900 kilometre uzaktayım. Ben birliklerin derhal kışlalara dönülmesi emrini Cumhurbaşkanının açıklamalarından 1,5 saat önce verdim. Telefonla emir yazdırdım, birlik komutanlarına emir verdim, yetmedi televizyonlara çıktım, bir kez de oradan da söyledim. Benim yaptığım Ömer Halisdemir'in yaptığının bir diğer şeklidir. Ben bu şekilde müdahale ettim" ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi.

"ADETA AKLIMIZLA OYNUYORLAR"

Bulut, "Biraz önce bu çetenin liderlerinden bir tanesi, eski komutanlardan, şimdiki hainlerden birini dinledik. İlk savunmasını çapraz sorgusunda dinledik. Bize diyorlar ki suçlu sizsiniz. Adeta aklımızla oynuyorlar. İdam istiyoruz. Bu vatan bizim. Biz 80 milyon olarak ayakta dimdik duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. Davamıza ve ülkemize sahip çıkacağız ve bunu hem içerideki hainlere hem de dışarıdaki emperyalistlere de buradan gayet dik bir şekilde hep beraber duyurmak istiyoruz. Biz biliyoruz ki o şehitlerimiz peygamberimize komşu oldu. Biz olamadık üzüntüsündeyiz ama bir görevimiz daha var, bu vatana sahip çıkmak. Vatana sahip çıkarken de algılardan uzak durmalıyız. Birisi çıkıyor bu danışıklı dövüştür diyor. Bu bizi çok üzdü. Şimdi burada da yani ben kahramanım, Ömer Halisdemir'im diyor. İhanet çete başlarından biri benim şehidime hakaret ediyor. Biz buna seyirci kalamayız. Kalmamak için de ne gerekiyorsa yapacağız, idam istiyoruz" dedi.