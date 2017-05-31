Terör örgütü DEAŞ'in sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist Bera Kadek, koalisyon güçlerinin Deyri-Zor'da düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
Terör örgütü DEAŞ mensubu Reyan Meşal kod adlı terörist, 2013 yılında 7 arkadaşıyla birlikte AMAK ajansını kurmuştu.
DEAŞ'in AMAK ajansının kurucusu öldürüldü
31.05.2017 - 20:07 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEAŞ'ın sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist, hava saldırısında öldürüldü.
Terör örgütü DEAŞ'in sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist Bera Kadek, koalisyon güçlerinin Deyri-Zor'da düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
Etiketler : DEAŞ,terör,
478165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478165.aspx
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