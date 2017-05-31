Terör örgütü DEAŞ'in sözde haber ajansı AMAK'ın kurucusu Reyan Meşal kod adlı terörist Bera Kadek, koalisyon güçlerinin Deyri-Zor'da düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
Terör örgütü DEAŞ mensubu Reyan Meşal kod adlı terörist, 2013 yılında 7 arkadaşıyla birlikte AMAK ajansını kurmuştu.