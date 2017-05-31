Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Merkez Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 382'nci Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcı, infilak etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada, çevredeki bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.