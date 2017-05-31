Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Merkez Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 382'nci Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcı, infilak etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada, çevredeki bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Diyarbakır'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı
31.05.2017 - 22:52 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan el yapımı patlayıcı, paniğe neden oldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : diyarbakır,terör,PKK,
478193 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478193.aspx
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