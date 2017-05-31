Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yürütülen operasyonun komutanı Tümgeneral Aydın'da bulunuyordu. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin içerisinde teröristlere kan kusturan ve yıllarca girilemeyen bölge olarak bilinen Kato Dağı operasyonunu idare eden 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu belirtildi.

ERDOĞAN'A BİLGİ VERMİŞTİ

Şehit Tümgeneral Aydın'ın geçtiğimiz gün Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Kato Dağı'na çıktığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek operasyon hakkında bilgi vermişti.

Uludere ilçesi Şenoba beldesinden birlikleri denetlemek amacıyla kalkan COUGAR tipi helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında düştü. Kazada 13 asker şehit olurken, helikopterde yıllarca girilemeyen bölge olarak bilinen Kato Dağı operasyonunu yöneten 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal’ın bulunduğu öğrenildi.