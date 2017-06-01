Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün şifresini çözen belge, emniyetin üst düzeyinde görev yapan “Garson” kod adlı mahrem imamdan geldi. Gizli tanık Garson, emniyete verdiği 2 SD kartta yaklaşık 4.700 örgüt mensubunun bilgisi olduğunu söyledi. Örgütün, emniyet mensuplarını tek tek fişlediği anlatılan iddianamede, teşkilattaki herkesin örgüte yakın olup olmadığı, örgüt ile ilgili kanaati, mezhebi ve siyasi görüşüne göre sınıflandırmalar yapılarak bunların kodlarla kayıt altına alındığı belirtildi.

İddianamede örgütün mahrem işleri ile ilgilenen “Özel Hizmetler Birimi” bulunduğu ve bu birimin örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmemesi için tamamen bağımsız çalıştığı belirtildi. Özel Hizmet Birimi’nin FETÖ lideri Gülen’in en çok değer verdiği ve önemsediği birim olduğu kaydedildi. İddianamede, yürütülen operasyonlar ve tüm faaliyetlerin bu birim aracılığıyla yapıldığı iddia edildi.

Mahrem imamların da Pensilvanya’da Gülen’le görüşmeye gittiklerinde açık kimliklerini gizledikleri ve kendilerini “Dayının akrabaları geldi” şeklinde tanıttıkları bildirildi.

Gizli tanık Garson’un verdiği SD kartta tüm polis memurları ile ilgili bilgiler bulunuyor. ‘N’ alt başlığıyla bu kişilerin sicilleri, ‘Eş devam’ eşlerinin sohbetlere katılıp katılmadığı, ‘2015 Mart alan’ başlığı ise bu kişilerin FETÖ/PDY örgütüne bakış açısını gösteriyor.

‘0’ ibaresi hakkında yeterli bilgi sahibi olunamayan, ‘AD’ örgütte yer almayan, ‘C’ sohbetlere katılmış sonra irtibatını kesmiş kişiler, ‘Dil’ örgüt üyesi değil, ancak muhafazakar örgüte dâhil etme potansiyeli var anlamına geliyor. Maaş: Herhangi bir işte çalışmayan kişilere verilen maaş. Takviye: Örgüt yöneticileri ve liderinin harcadığı para. Rehberlik: Grup abisinin toplantılar esnasında yaptığı masraflar. Avukat: 17/25 Aralık sonrası 15 Temmuz öncesinde EGM’de FETÖ üyesi olmaktan adli ve idari soruşturma geçiren kişilere yapılan avukat ücreti kalemi. İhraç: 17/25 Aralık sonrası ihraç olan FETÖ üyesine devletten aldığı maaş kadar ödenen para kalem. Açık: 17/25 Aralık sonrası açığa alınan FETÖ üyesine devletten aldığı maaşı tamamlamak için ödenen para kalem. “Think Tank: FETÖ için düşünce kuruluşlarına ödenen para.

Emniyetin Mahrem İmamlarına yönelik operasyonda 560 kişiden 198’i yakalanmış, 181’i tutuklanmıştı. Savcılık sanıkların tamamı için 22 yıl 6 şar aya kadar hapis cezası istemişti.