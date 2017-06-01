Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Külünk, 15 Temmuz’da aziz milletin çatısı olan devletin çatısının çökertilmek istendiğini dile getirere, “15 Temmuz’da İslam’ı İslamsızlaştırma projesi, Türkiye üzerinden egemen kılınmak istendi. Şimdi ise bu örgütten ümitlerini kestikleri için, bu örgütün bir daha Türkiye’de karşılık bulamayacağını gördükleri için yeni bir örgüt hazırlığı içindeler. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki egemenler, bu coğrafyayı kendi başına bırakmamak, bu coğrafyayı nasıl DEAŞ üzerinden şekillendirmek istiyorlarsa, DEAŞ’ın ve PKK’nın yedeğini bir yerde tutuyorlarsa, FETÖ’nün aklının yedeğini bir başka modelle sahneye sürme noktasında hazırlıkları her zaman mevcuttur” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, yargılanan darbecilerin ifadelerini tiyatroya benzetti. Kaya “Sanki TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Özel Harekât Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. Gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Ama yüce Türk adaleti, hak ettikleri cezayı inşallah onlara verecektir” dedi.