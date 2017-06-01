Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Korgeneraller Mustafa Kemal Alataş ve Harun Ocaklı’nın JÖAK’ta konuşlanarak emir komutayı re’sen devraldıkları belirtilen iddianamede, JÖAK yerleşkesinde bulunmayan Tümgeneral Arif Çetin’in de bahsi geçen korgenerallerle birlikte olaylara müdahale ederek, darbenin gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerin önüne geçtikleri kaydedildi. İddianamede, derdest edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve Kurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Yaşar’a ulaşamayan Alataş ile Ocaklı’nın ivedi şekilde mevcut durumun tahlilini yaptıkları aktarıldı.

Mustafa Kemal Alataş “tanık” sıfatıyla verdiği ifadesinde o gece yaşananları anlattı: “Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’ye ulaşamayınca karargâha gitmeyi planladık. Telefonla aradığımız Harekât Başkanı Tümgeneral Arif Çetin, ‘Komutamın buraya gelmeyin burası darbeciler tarafından işgal edilmiş JÖAK’tan bize kuvvet gönderin’ demesi üzerine beraberimdekilerle JÖAK’a gittik. Burada toplanan JÖAK kuvveti Jandarma Genel Komutanlığına gönderildi. Karargâh darbeci askerlerden temizlendi. Daha sonra darbe girişimini bastırmak amacıyla saat 03.00’ten itibaren sözde sıkıyönetim direktifinin hükümsüz olduğuna dair mesajlar gönderdik.”