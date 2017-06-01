Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura-Belgrad

Belgrad Belediyesi Bereket Konvoyu için şehrin en tarihî köşesini ayırmış, Kale ile Sava nehri arasındaki mesireliği hazırlamıştı. Prefabrik tuvaletler, aydınlatma sistemi, musluklar düşünülmüş hatta prefabrik mescit bile tanzim edilmişti. Masalar iftara saatler kala doldu. Geceye Sırbistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Büyükelçisi, başmüftü ve Ortodoks din adamları da katılarak Türkiye’ye verdikleri değeri gösterdiler.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner yaptığı konuşmada “Bayrampaşa Belediyesi olarak kardeşlik sınır tanımaz sloganı ile yola çıktık. Bu konvoy Türkiye ve Sırbistan halklarının dostluğuna köprü olacak. Size Türkiye’de bulunan Boşnak ve Sırp kardeşlerinizin selamlarını getirdik. Cumhurbaşkanımız da bilhassa selâm dua ve muhabbetlerini bildirmemi istedi. Bu arada bize yakın alaka gösteren Aleksandar Vukiç’in Cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik ediyorum. Bunun ilişkilerimizi daha da geliştireceğine inanıyorum. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanımız bir ziyarette bulunacak, irtibatı daha ileri noktalara taşıyacaklar. Bunun ekonomik ve siyasi yansımaları olacak. Lütfedip geldiğiniz için teşekkürler. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun, sizleri Allaha emanet ediyorum” dedi.

Belgrad’da yaklaşık 200 bin Müslüman yaşıyor. Şehirde tek Bayraklı Camii kalsa da kenar semtlerde 20’ye yakın mescit var. İftarlar veriliyor, teravihler kılınıyor, Ramazan-ı şerif dolu dolu yaşanıyor.