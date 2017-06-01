Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçinde bölgedeki birlikleri denetlemek isteyen komutanların bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Cougar tipi helikopter, kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Olay yerinden alevler yükselirken bölgeye hemen kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak helikopterde bulunan bütün personelin şehit olduğu anlaşıldı.

KATO DAĞINDAKİ OPERASYONU YÖNETİYORDU

Şehitlerin arasında 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın da vardı. Aydın, Kato dağında yürütülen operasyonun kahramanıydı. Teröristlere ait içi silah ve patlayıcı dolu onlarca mağaranın bulunup imhasını gerçekleştirmişti. Aynı olayda şehit olan Yarbay Songül Yakut da Jandarma'nın ilk kadın komutanıydı.

Şehit düşen askerlerin cenazesi olay yerinden alınarak ambulanslarla Şırnak’a getirildi. Şehit düşen askerlerin isimleri şöyle:

23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal.

Facianın ardından, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye gitti.

Cougar helikopterler 1990’lı yılların başından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunuyor. Genel maksat helikopteri olarak personel takviyesi, ikmal ve operasyon bölgelerine lojistik desteklerde kullanılıyor.