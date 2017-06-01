Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tümgeneral Aydın ve beraberindekilerin üs bölgelerini denetlemeye gittikleri akşam Şenoba'da iftar açtıktan sonra birliğe dönüşe geçtikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. 300 metre yükseklikten düşen helikopterde çıkan yangın sonucu, helikopter içerisinde bulunan mühimmatın da patladığı öğrenildi.

300 METREDEN DÜŞTÜ

Kuzey Irak sınır bölgesine yakın olan Şenoba Beldesi'ndeki üs bölgelerini denetlemek üzere sabah saatlerinde Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan ayrılan Tümen Komutanı ve Kato Dağı operasyonunu yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gün boyunca askeri üs bölgelerini denetleyen Tümgeneral Aydın ve beraberindeki askeri heyet, akşam saatlerinde Şenoba Beldesi'nde iftar açtıktan sonra tümene dönmek üzere havalandığı ve saat 19.40 sıralarında yüksek gerilim hatına çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre yükseklikten yere düştüğü öğrenildi.

YANGIN ÇIKTI

Vadiden geçtiği sırada vadinin her iki yamacında bulunan yüksek gerilim direklerine bağlı tellere takılan Couger tipi helikopterin, kendi ekseni etrafından döndükten sonra yaklaşık 300 metre yukarıdan aşağıya düştüğü, düştükten sonra da helikopterde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla birlikte helikopterde bulunan mühimmatın da patlaması sonucu helikopterin parçalandığı kaydedildi.

Düşen helikopter, anayoldan yaklaşık 3 kilometre vadi içerisine düştüğünü belirten yetkililer, helikopterin Şenoba Beldesi'nin içinden geçen nehrin diğer kıyısına düştüğünü, gece şartlarında bu yüzden enkaza geç ulaştığını söyledi.

KORUCULAR VE KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU

Helikopterin düşmesiyle birlikte çevre köylerde bulunan güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü, enkaza ulaşmak için arama kurtarma birliklerine yardımcı olmak için olay bölgesine geldiği öğrenildi. Helikopterin düştüğü yerde güçleri muhtemel bir saldırıya karşı olağanüstü önlem aldığı kaydedildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri dün cenazelerin hastanelere taşınmasının ardından başladığı çalışmalarına halen devam ediyor. AFAD ve 112 ekipleri halen bölgede bekletilirken silahlı askerler, helikopterin düştüğü bölgede aldığı sıkı güvenlik önlemi de sürüyor.

Gece özel uçakla Şırnak'a gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geceyi Şırnak'ta geçirdi.