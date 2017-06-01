Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun (32) cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan maden ocağında tahkimatın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri ve çevre ocaklardan gelen madenciler çalışmalarını sürdürüyor.

Mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedi, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler tarafından bulundu. Ceset, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Hastaneye gelen Köroğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.





Ocakta mahsur kalan diğer işçi Tayfun Keskin'e (34) ulaşılabilmesi için çalışmalara devam ediliyor.



Kilimli ilçesi Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında iki gün önce tavanın çökmesi sonucu yaşanan göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kalmıştı.