Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiye arasında çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı pasaportsuz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından imzalanmıştı.

Ukrayna, uygulamayı 17 Mayıs, Türkiye 20 Mayıs tarihinde onaylamıştı.