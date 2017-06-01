Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'nin ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından yayınlandığı bir mesaj ile aldığı acı haberi paylaştı.

BÖLGEDE ÇEKİM YAPMIŞLARDI

Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterde şehit düşen 13 askerimizden birisi Yarbay Songül Yakut'tu. Nazlı Çelik, bir süre önce haber için o bölgeye gitmiş, orada çekimler yapmışlardı. O çekimlerde Nazlı Çelik, Yarbay Songül Yakut'u da ziyaret etmiş, onunla konuşmuş ve fotoğraf çektirmişti.

"ACILAR TARİFSİZ"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan Şehit Yarbay Songül Yakut ile bir fotoğrafını paylaşan Nazlı Çelik, paylaşımının altına şu notu düştü: "Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Şehit Yarbay Songül Yakut. Acılar tarifsiz. Dün yan yana oturup memleket sevdasını konuşuyorsun, dertlerinde kayboluyorsun. Bugün şehit haberini alıyorsun. Onlar ki bu ülkenin görünmez kahramanları, gittiler mi aramızdan yine sessizce! 13 şehidimizin ruhları şad olsun…"

İşte Nazlı Çelik'in o paylaşımı;