Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde yol kenarında bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu kişinin göğsünden 2 kurşunla vurularak öldüğünü saptadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kurşun yaralarının iki günlük olduğu değerlendirildi, çatışmada yaralanıp kaçan teröristlerden biri olduğu sonucuna varıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında, "Aynı olayda gözaltında bulunan Murat İldem'e gosterildiğinde, kapısına gelen yaralı şahsın bu kişi olduğunu teşhis etmiştir. 'Çektar Ahmet' kod adlı terörist olduğu belirlenen cesedin gerçek kimliğinin tespitine çalışılmaktadır."