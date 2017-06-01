Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.



Bahçeli, "Helikopter kazası tüm yönleriyle aydınlatılmalı. Sık sık meydana gelen kazalar soru işaretlerine yol açtı. Her iddia dikkate alınarak benzer vakalar önlenmeli" ifadelerini kullandı.