MHP lideri Devlet Bahçeli, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli, "Helikopter kazası tüm yönleriyle aydınlatılmalı. Sık sık meydana gelen kazalar soru işaretlerine yol açtı. Her iddia dikkate alınarak benzer vakalar önlenmeli" ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli: Kaza tüm yönleriyle aydınlatılmalı
01.06.2017 - 13:31 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Helikopter kazası tüm yönleriyle aydınlatılmalı. Sık sık meydana gelen kazalar soru işaretlerine yol açtı" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.
Etiketler : devlet bahçeli,
478341 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478341.aspx
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