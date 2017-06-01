Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Beldesi’nden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası tüm ülkeyi yasa boğdu.



Ünlü oyuncu Onur Özaydın, vatani görevini yaparken komutanı olan Yüzbaşı Nuri Şener'in helikopter kazasında şehit olduğunu öğrenince sosyal medya hesabında duygusal bir yazı paylaştı:



Bu adam benim komutanım.



Dün Şırnak'ta düşen helikopterde bulunan komutanım.



Acemi birliğinde tüm bölüğün sevgilisi komutanım.



Dört barfiks çekenin Çarşı'ya çıkabileceği bir gün, "Hadi Onur, senden ümitliyim" diye gülerek motive eden komutanım. Arkadaşımla sınırda gece nöbetindeyken, askeri arabadan inip "Onur, bir ihtiyacınız var mı? Suyunuz falan var mı?" diye soran komutanım.



Askerlik sonrası her telefon konuşmamızda "Onur, napıyosun yaa?" diye enerjisiyle yüzümü güldüren komutanım.



Yaşımız aynı olsa da, benden çok daha büyük olduğunu hissettiğim komutanım.



Rütbesinden önce, kalbine saygı gösterilen komutanım.



Tanımaktan gurur duyduğum komutanım.



"Mustafa Kemal böyle biriydi herhalde" diye sık sık düşünmeme sebep olan komutanım.



Nuri Teğmen.



Şehit Yüzbaşı Nuri Şener.