Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta helikopter kazası sonucu şehit düşen 13 asker ile Diyarbakır'da şehit düşen 3 askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta helikopter kazası sonucu şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın, Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Jandarma Yarbay Songül Yakut, İstihbarat Binbaşı Koray Onay, Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, Muhabere Yüzbaşı İlker Acar, Kara Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç, Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar ile Teknisyen Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral'ın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldıkları hastanede şehit düşen Selçuk Özer, Gökhan Bayram ve Mustafa Sarı'nın ailelerine de başsağlığı telgrafı gönderdi.