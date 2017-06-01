Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer, 29 kişinin yargılandığı davada, sanık er Orçun Tink tahliye edildi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın öğleden önceki bölümünde tanıklar dinlendi.

Tanık U.Ö, darbe girişiminin yaşandığı gece eşinin Türk Telekom binasında alıkonulan müştekiler arasında yer aldığını söyledi. Eşini evine götürebilmek için çaba sarf ettiğini, ancak firari sanık yarbay Ömer Ergenekon'un kendisine engel olduğunu anlatan U.Ö, sanık kursiyer subayların darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

U.Ö, "Onlara darbe girişiminden bahsettiğimde 'çok şaşırdıklarını' gördüm. Eşimi bırakması için kendisiyle görüştüğüm Yarbay Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu söyledi." dedi.

"Polise teslim olun"

Tanık Yarbay D.U. da 15 Temmuz akşamı Harp Okuluna gittiğini, ancak darbeciler tarafından içeri alınmadığını anlattı.

Yarbay Ergenekon'un beraberinde Türk Telekom binasına götürdüğü sanık kursiyerlerin kendisini arayarak, "Başımızda bir yarbay var. Ne olduğunu bilmiyoruz, suç işlemek istemiyoruz" dediklerini aktaran D.U, bunun üzerine yarbay Ergenekon'u aradığını söyledi.

Bütün çabasına rağmen Ergenekon'un görüşme talebini kabul etmediğini ifade eden D.U, yaşananların darbe girişimi olduğunu fark ettikten sonra kursiyerlere ulaşarak, "Rütbesi ne olursa olsun kanunsuz emirlere uymayın, polise teslim olun." şeklinde emir verdiğini kaydetti. D.U, kursiyerlerin emrini yerine getirerek, polise teslim olduklarını sözlerine ekledi.

Tanık beyanlarının ardından sanık avukatlarının tahliyeye yönelik talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı. Buna göre olay tarihinde vatani görevini yapan davanın tek er sanığı Orçun Tink'in tahliyesine, diğer sanıkların ise "mevcut delil durumu", "sanıklar hakkındaki beyanlar" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ayrıca sanık avukatlarının, bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesine yönelik talebini reddeden mahkeme, sanıklarla ilgili detaylı ByLock sorgulaması yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.