Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Ekonomi Bakanlığı personelinin bu sabah başlattığı grev nedeniyle Edirne’den ülkeye açılan Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies ile İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı araç ve yaya girişlerine bugün saat 07.00'den itibaren kapatıldı. Yunanistan'da bugün saat 24.00'e kadar sürecek grev nedeniy Pazarkule Sınır Kapısı’na çıkış yapmak üzere gelenler geri çevriliyor. İpsala Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar çıkış yapmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Yunanistan'daki grev nedeniyle Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı'ndan sadece taze balık taşıyan TIR’ların geçişine izin verileceğini açıkladı.